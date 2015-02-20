Зручні грошові перекази - сервіс ipay.ua

Пластикові картки стали чудовою альтернативою наявним грошам. Якщо на Заході цей процес пройшов давно, то на пострадянському просторі він тільки набирає обертів. На сьогоднішній день практично всі торгові точки приймають платежі за пластиковими картками, дебетовими, депозитними, кредитними. У великих торгових центрах стоять мультибокси через які можна заплатити за товари і послуги. Тим не менш, інтернет-технології і в цьому питанні суттєво полегшують життя: багато платежів можна здійснювати не виходячи з дому. Оплата комунальних послуг, зв'язку, телебачення, купівля квитків здійснюється через домашній комп'ютер або інший пристрій з доступом в інтернет.

Щоб передати гроші своїм рідним і близьким не потрібно йти в банк, стояти в черзі. Онлайн перекази з картки на картку легко справляються з цим завданням.

Як перевести гроші з картки на картку?

На сайті iPay.ua є можливість здійснювати перекази без банківських реквізитів відправника і одержувача, достатньо знати тільки номер картки. Обслуговуються картки будь-яких українських банків системи MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, Cirrus/Maestro.

1. Необхідно перейти на сайт і вибрати вкладку «Переказ грошей на карту». Перед користувачем відкриється вікно з полями для введення.

2. Необхідно внести дані по карті відправника: номер картки, термін дії, CVV-код (знаходиться на тильній стороні карти), номер телефону відправника.

3. Написати суму переказу грошових коштів.

4. Додати дані по картці отримувача, досить тільки номера картки. Номер телефону одержувача не обов'язково вводити, але при бажанні можна додатково повідомити одержувача про переведення за допомогою смс або листом по електронній пошті.

5. На телефон відправника прийде смс з цифровим кодом, який потрібно буде ввести для підтвердження переказу. Іноді система запитує внести суму блокування. У цьому разі банк надсилає смс з вказаною сумою. Найчастіше це 1-5 гривень з копійками. Варто бути уважними, суму потрібно вносити з точністю до копійки.

6. Якщо карта відправника не підключена до послуги смс-банкінгу, перевірочний код можна дізнатися на гарячій лінії свого банку.

Правила користування системою

Обслуговуватися можуть будь-які картки, випущені українськими банками. З недавнього часу був збільшений добовий ліміт на перекази до 75 000 грн і до 150 000 грн на день переказів для однієї карти. Разовий переказ становить 14 999 гривень з урахуванням комісії.

Комісія системи становить 1% від суми переказу +5грн.