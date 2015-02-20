В Україні ще один банк визнали неплатоспроможним

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 19 лютого ввів тимчасову адміністрацію в банк «Стандарт», що входить до групи невеликих фінустанов. Тимчасову адміністрація введено на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті банку.

Згідно з повідомленням, тимчасову адміністрацію введено на термін по 19 травня 2015 року включно, тимчасовим адміністратором призначено Ігоря Грицака.

Банк «Стандарт» став сьомим банком, в якому з початку цього року введено тимчасову адміністрацію. Протягом минулого року тимчасову адміністрацію було введено в 33 українських банки.

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Довідка УНІАН. Банк «Стандарт» (Київ) працює на ринку України з 2008 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами.

За інформацією банку, його основним власником є голова наглядової ради банку Віталій Таран, який володіє акціями банку через компанію «Медіа імідж», а також сукупно 6 юридичних осіб, частка кожного з яких менш як 10% статутного капіталу.

На початку грудня банк «Стандарт» став переможцем конкурсу на право вивести з ринку неплатоспроможний банк «Золоті ворота» шляхом отримання його активів і зобов'язань.