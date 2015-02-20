Нацбанк скасує реєстрацію кредитних договорів із нерезидентами

Національний банк України планує скасувати реєстрацію кредитних договорів з нерезидентами

«Робота щодо скасування функції реєстрації регулятором кредитних договорів з нерезидентами ввійшла у свою фінальну фазу», - написав на своїй сторінці в мережі Facebook директор департаменту реєстраційних питань і ліцензування НБУ Леонід Антоненко.

За його словами, в цілому у системі Нацбанку виконанням функції видачі реєстраційних свідоцтв займаються близько 16 осіб.

«Ця функція-монстр поглинала половину наглядового персоналу в регіонах, що відповідає за реєстраційні та ліцензійні процедури. Ніхто в Нацбанку не зміг мені відповісти на запитання, навіщо Нацбанку потрібно видавати ці свідоцтва. Всі хочуть їх позбутися. Ніхто не бачить у них жодної користі», - написав він.

За його словами, в лютому співробітники НБУ, що займаються видачею реєстраційних свідоцтв, одержали попередження про скорочення, і в квітні закінчується термін їх попередження. Антоненко зазначив, що до цього часу реєстраційні свідоцтва мають бути скасовані.

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Як повідомляв УНІАН, відповідно до Указу президента України № 734 від 27 червня 1999 року всі позики і кредити, отримані від нерезидента, підлягають реєстрації в Нацбанку.