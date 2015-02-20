Гривня на міжбанку впала нижче 28 за долар

У п'ятницю, 20 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 27,50/28,05 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, торги на міжбанку активізувалися, але котирування різноспрямовані і у ринку немає бачення єдиного рівня курсу.

Котирування гривні щодо євро встаноилися на рівні 31,16/31,77 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4440/0,4530 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 11:30 становив 26,7696 грн/дол., до цього часу було укладено 11 угод, обсяг торгів склав 9,02 млн дол.