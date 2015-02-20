Мінфін РФ попереджає про ризики розкручування "інфляційної спіралі" в країні

Директор департаменту довгострокового стратегічного планування Мінфіну Максим Орєшкін вважає, що поточного року витрати бюджету будуть зростати швидше, ніж раніше, що створює ризики інфляції, пише Рейтер.

"Завдання влади - не допустити розкручування інфляційної спіралі", - сказав він.

У січні інфляція в РФ піднесла сюрприз, розігнавшись до 15 відсотків у річному виразі, до рівня ключової ставки ЦБР і свого п'ятирічного максимуму.

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При цьому федеральний бюджет РФ за перший місяць року було виконано з дефіцитом 277,9 мільярда рублів, або 5,7 відсотка ВВП. Доходи бюджету в січні, за попередньою оцінкою Мінфіну, становили 1,316 трильйона рублів, витрати - 1,594 трильйона рублів.