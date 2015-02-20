Нацбанк обвалив курс гривні до долара відразу на 51 копійку

15:07, 20 лютого 2015
Фінанси
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Із початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара в 1,8 разу, або на 12,09 грн.

Нацбанк снова опустил курс гривни / dialog.ua

Національний банк України сьогодні, 20 лютого, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,8585 грн дол., що на 51 копійку нижче історичного мінімуму на рівні 27,3580 грн/дол., встановленого вчора, 19 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 1,8 разу, або на 12,09 грн.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 14:30 становив 28,1311 грн/дол.

При цьому, за даними дилерів, котирування на міжбанківському валютному ринку на цю годину становлять 29,20/28,45 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, і в результаті гривня за рік знецінилася до долара США за офіційним курсом удвічі.

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Наприкінці минулого року регулятор запровадив практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, після скасування яких з 5 лютого цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара більш як в 1,5 разу за кілька днів.

Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми строком на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол., остаточне рішення Ради директорів МВФ очікується упродовж чотирьох наступних тижнів.

Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ поки що не відреагував. За оцінками експертів, для стабілізації курсу гривні, крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів, необхідне зниження напруженості на сході України.

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