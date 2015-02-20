В ЄС припускають можливість виходу Греції з єврозони - ЗМІ

Європейський центральний банк розробляє сценарії на випадок можливого виходу Греції з єврозони.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на німецьке видання Spiegel-Online.

За інформацією видання, співробітники ЄЦБ проводять корпоративні навчання на тему, як можна буде зберегти єдність інших членів єврозони за умови виходу Греції.

Повідомляється також, що грецька влада не змогла взяти під контроль рух капіталу, незважаючи на всі заклики європейських партнерів. За даними ЄЦБ, греки щоденно переводять за кордон більше мільярда євро.

Читайте такожГреція хоче продовжити угоду про позику без суворих умов

Раніше повідомлялося, що Греція попросила про продовження програми фіндопомоги на шість місяців. Німеччина відхилила прохання Афін продовжити нинішню програму порятунку.

Європейський центральний банк виступає проти пропозиції Греції про випуск короткострокових облігацій на 10 млрд євро.