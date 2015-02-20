Україна повинна довести інвесторам свою привабливість - єврокомісар

Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявляє, що сьогодні Україна не є привабливою для іноземних інвестицій, і наполягає на тому, щоб Київ при проведенні реформ довів спроможність країни бути привабливою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ган заявив на брифінгу (УНІАН: Ган відвідав Україну з візитом 19 лютого).

"Зараз Україна не є привабливою для іноземних інвесторів. Ситуація має змінитися в багатьох напрямках, тому я наголосив (під час зустрічей з українською стороною) на важливості зусиль щодо реформ, які необхідні для того, щоб перетворити Україну на сучасну, мирну, демократичну і заможну державу, яка є менш вразливою до зовнішнього тиску", - сказав він.

Ган підтвердив намір провести наприкінці весни – на початку літа міжнародну конференцію з питань реформ, яка «покаже, що вже було розпочато і що, як ми сподіваємося, почало виконуватися».

«Це приведе до інвестиційної конференції, яка може відбутися після літніх канікул і яка може бути привабливою для міжнародних інвесторів», - додав єврокомісар.

За словами Гана, восени він був більш критичним, ніж зараз, щодо спроможностей України зійснити реформи. "Я визнаю, і якщо ви подивитесь на перелік того, що вже було зроблено, що є прогрес щодо необхідних реформ, особливо ухвалення нового важливого законодавства. Це відбувається, незважаючи на важку ситуацію всередині та зовнішні загрози. Ми чітко говорили, що зараз, у 2015 році, необхідно сфокусуватися на виконанні. Виконання є ключем, особливо коли ми говоримо про судову реформу, верховенство права, боротьбу з корупцією, реформу державної служби, енергетики, всього, що підштовхне економіку", - наголосив він.

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Саме тому, за словами Гана, було вирішено діяти у певній послідовності. "Перше: важливо показати зовнішньому світу та Україні, які реформи вже були виконані, демонструючи, а це важливо, перший результат. Тому що, якщо ви подивитеся на показник привабливості України для можливих країн-інвесторів, то він ще дуже й дуже низький. Нам необхідні конкретні приклади, які доводять позитивний розвиток, незважаючи на складну ситуацію на сході України, яка має бути вирішена паралельно", - вважає єврокомісар.

В разі, якщо це станеться, "тоді це виправдає проведення міжнародної інвестиційної конфереції, до якої ми хочемо залучити компанії, які будуть готові інвестувати в Україну через привабливий ринок", - сказав Ган.

Він заявив, що в свою чергу запевнив українську владу у подальшій сильній підтримці з боку ЄС, у тому числі фінансовій та експертній.

На запитання щодо консультацій з російською стороною стосовно Угоди про асоціацію Україна-ЄС, Ган відповів, що угода ухвалена, а процес її ратифікації триває.

"Щодо змісту угоди, то немає нічого обговорювати, можливо, тільки подивитися на ті чи інші проблеми і те, як їх вирішити, тому що можливий вплив на сусідні краіни (в процесі виконання угоди). Це може бути частиною обговорення", - сказав Ган.