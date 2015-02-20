В ЄС можуть відпустити Грецію з єврозони, але попереджають країну про великі фінансові втрати

Найбільші країни єврозони готові до того, що Греція покине валютний блок. Це стане можливим, якщо не вдасться підписати угоду про економічну підтримку Афін, заявив міністр фінансів Мальти Едвард Шиклуна, пише Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Чиновник упевнений, що для запобігання дефолту Афіни повинні домовитися з єврозоною. В іншому випадку державу очікують суттєві фінансові втрати.

19 лютого Греція направила до Брюсселя офіційне прохання про продовження кредитної угоди з єврозоною на шість місяців. Договір закінчується 28 лютого.

При цьому уряд Греції не хоче вести переговори про фінансову підтримку Євросоюзу і МВФ, оскільки ця програма вимагає запровадження режиму економії.

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Раніше Європейський центробанк заявив, що не братиме участь у списанні чи реструктуризації боргу Греції. Виключила можливість списання заборгованості й канцлер ФРН Ангела Меркель. За даними опитування, 48 відсотків жителів Німеччини висловилися за те, щоб Греція залишила єврозону.

1 лютого міністр фінансів Греції Янніс Варуфакіс зазначив, що країна більше не буде брати кредитів. Погашення Грецією поточних боргів має бути пов'язане з економічним зростанням, додав він. Міністр фінансів також заявив, що Афіни не мають наміру співпрацювати з місією «трійки» європейських кредиторів (ЄС, Європейський центробанк і МВФ).

Загальна сума заборгованості Греції перед кредиторами становить 320 мільярдів євро.