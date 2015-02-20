Гривня на міжбанку обвалилася вже майже до 30 за долар

У п'ятницю, 20 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 28,80/29,70 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, котирування на ринку ніхто не може передбачити.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 32,57/33,59 грн/євро, щодо російського рубля - 0,4630/0,4780 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 16:00 становив 28,2742 грн/дол., на цю годину було укладено 211 угод, обсяг торгів становив 169,34 млн дол.