Економіка Росії у січні впала на 1,5%

ВВП Росії в річному виразі у січні знизився на 1,5 відсотка після зростання на 0,2 у грудні 2014 року.

Про це повідомляє Рейтер із посиланням на оцінку Мінекономрозвитку РФ.

"У січні, згідно з попередніми оцінками, ВВП скоротився на 1,5 відсотка до січня минулого року. Адаптація економіки до нових зовнішніх і внутрішніх умов займе 2-3 квартали, й уже восени ми можемо побачити перші ознаки розвороту бізнес-циклу", - цитує сайт міністерства слова директора зведеного департаменту макроекономічного прогнозування Кирила Тремасова.

За його словами, за підсумками року очікується спад економіки в межах 3 відсотків у сценарії, який передбачає середньорічний рівень нафтових цін до $50 за барель.

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Мінекономрозвитку РФ на початку лютого втретє за півроку переглянуло макропрогноз - структурні проблеми економіки, посилені ескалацією конфлікту на Україні, санкціями щодо Росії та падінням цін на нафту, змусили відомство знову різко погіршити всі основні показники розвитку РФ: оцінки динаміки відтоку капіталу, інвестицій, реальних доходів населення, споживчого попиту, інфляції й ВВП.