Єврогрупа продовжила фінансову допомогу Греції на чотири місяці

Греція та країни Єврозони досягли прориву на переговорах про подальше кредитування. Сторони узгодили подовження чинної програми фінансової допомоги на чотири місяці, заявив керівник Єврогрупи Єрун Дейсселблум після засідання міністрів фінансів країн Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на Reuters.

Окрім того, Єврогрупа вирішила, що упродовж чотирьох місяців подальшої дії програми Афіни матимуть можливість мільярдних позик з фонду "Європейський стабілізаційний механізм" для рекапіталізації грецьких банків.

Надалі переговори між Грецією та кредиторам триватимуть. Цей компроміс із грецьким урядом - перший крок для взаємного відновлення довіри, зазначив Дейсселблум.

За його словами, Греція погодилася не скасовувати реформи попереднього уряду. Новий уряд також запевнив, що всі вимоги кредиторів буде виконано. Греція повинна представити в понеділок перелік запланованих реформ.