Moody's знизило рейтинг Росії до сміттєвого рівня

Рейтингове агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Росії до Ba1 з негативним прогнозом.

Як повідомляється в офіційному повідомленні Moody's, до рейтингу Ba1, який вважається сміттєвим, рейтинг знижений з рівня Baa3.

Як пише РБК, причинами зниження рейтингу Moody's називає погані перспективи російської економіки (агентство очікує "глибоку рецесію" в 2015 році і продовження спаду в 2016 році), ймовірне подальше ослаблення фіскальної стійкості і валютних резервів і, нарешті, "непередбачувану політичну динаміку".

Moody's відзначає поки ще "дуже низький, але зростаючий ризик урядових рішень, які поставлять під загрозу своєчасні виплати за зовнішнім боргом. Негативний прогноз за рейтингом Moody's пояснює тим, що баланс економічних, політичних і фінансових ризиків складається не на користь Росії.

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Наприклад, агентство бачить більше ймовірності, що проти Росії в майбутні місяці будуть введені додаткові санкції, ніж ослаблені існуючі.

Вказується, що рейтинговий комітет Moody's був скликаний для обговорення рейтингу 17 лютого.

26 січня, інше рейтингове агентство Standard & poor's (S&P) знизило суверенний рейтинг Росії за зобов'язаннями в твердій валюті до BB+, першої позначки в рамках «сміттєвої» (інвестиційної) категорії.