ВВП Білорусі знизився в січні поточного року на 0,4% порівняно з січнем 2014 року, йдеться в повідомленні Національного статистичного комітету республіки, передає Прайм.

Обсяг ВВП Білорусі становив у січні 63 трильйона 523,4 мільярда білоруських рублів (4,3 мільярда доларів за поточним курсом), що становить 99,6% до аналогічного показника 2014 року.

При цьому валова додана вартість в обсязі ВВП становила 49 трильйонів 44,2 мільярда рублів (3,3 мільярда доларів), або 77,2%. Обсяг валової доданої вартості в минулому січні склав 99,5% до аналогічного показника 2014 року.

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У 2014 році ВВП Білорусі зріс на 1,6%. Прогноз уряду країни зростання ВВП на 2014 рік становить 3,3%. Роком раніше фактичне зростання економіки країни також недотягнуло до прогнозу влади: у 2013 році ВВП Білорусі зріс, за уточненими даними, на 1% проти офіційного прогнозу зростання на 8,5%.

Затверджені президентом країни Олександром Лукашенком на початку грудня параметри прогнозу соціально-економічного розвитку республіки на 2015 рік передбачають зростання ВВП на 0,2-0,7%. Проте Лукашенко вимагає від уряду досягти темпів зростання економіки вище закладених у прогнозі.

Між тим цього року Світовий банк очікує зростання ВВП Білорусі на 1,8%, а Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння на 1,5%.