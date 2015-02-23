Грузинський ларі прискорив падіння - прем'єр обіцяє стабілізувати нацвалюту

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі прокоментував ситуацію навколо падіння курсу національної валюти - ларі, і запевнив громадян, що ситуація знаходиться під контролем і немає причин для паніки, передають РИА Новости.

"Нами розроблений і детально розписаний план, який спрямований на якнайшвидшу стабілізацію ситуації навколо курсу ларі. Крім того, у нас є ряд цікавих пропозицій і механізмів для залучення нових інвестицій в країну", - сказав прем'єр, заяву якого поширила прес-служба глави уряду.

Курс ларі щодо долара почав активно знижуватися з 20 листопада минулого року, а за останні кілька днів курс впав на 20 процентних пунктів. Національний банк Грузії встановив обмінний курс ларі щодо долара США на 21 лютого в розмірі 2,1771 GEL/$1.

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За словами Гарібашвілі, ситуація та події в регіоні негативно впливають на курс ларі, однак уряд Грузії розробило низку заходів для виправлення ситуації. "У цілому для регіону характерна складна економічна ситуація, яка, зокрема, склалася в Україні та ряді країн Європи. Грузія зі своєю невеликою економікою залежить від глобальних процесів. Природно, що ці процеси негативно відбиваються на курс нашої національної валюти", - зазначив прем'єр.

"За моїм особистим дорученням команда уряду веде активну роботу в цьому напрямку для вирішення проблеми. Ми працюємо 24 години на добу, координуючи кроки з президентом Національного банку Грузії", - заявив Гарібашвілі.

Також прем'єр-міністр відзначив готовність уряду скоротити адміністративні витрати у зв'язку з негативним впливом падіння курсу національної валюти на кишені громадян і на фінансову ситуацію в цілому.