Російські гроші йдуть у "податковий рай" через банки Чехії - експерт

Капітали російських фірм у великих розмірах переливаються через чеські банки у "податковий рай", заявив в неділю директор спеціального аналітичного підрозділу (САП) Міністерства фінансів Чехії Лібор Казда, виступаючи на державному телебаченні, передає Прайм.

"З Росії через Чехію на Кіпр або Гонконг - це траса багатомільйонних трансакцій, якими САП щороку змушений займатися у все більших масштабах, - сказав Казда. Особливо помітно це проявилося минулого року. Нерідко буває, що такі люди мають вид на проживання в Чехії, ведуть бізнес в інших країнах, а чеські банки використовують для переправлення коштів".

Читайте такожСотня найбільших компаній Росії за рік подешевшала вдвічі

У багатьох таких випадках постає питання про чистоту цих коштів, підкреслив директор САП.

За словами Казди, у його підрозділу, завданням якого є боротьба з відмиванням "брудних грошей" і фінансовим тероризмом, в останні роки налагодилося непогана співпраця з партнерськими органами в Росії. Але деколи ефективності роботи заважають недоліки в законодавстві обох сторін. У зв'язку з цим Чехія планує в нинішньому році скорегувати законодавчу базу відповідно до останніх рекомендацій Євросоюзу.

Читайте такожКудрін прогнозує, що цього року з Росії піде $90-100 млрд

Як зазначив директор САП, останнім часом різко зросло використання в кримінальних цілях так званих "віртуальних валют". Минулого року таких випадків зареєстровано приблизно на третину більше, ніж роком раніше. Це серйозно ускладнює діяльність фінансових контролерів, оскільки, наприклад, біткойни офіційно не вважаються валютою, сказав Казда.