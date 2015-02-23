У Польщі наголосили, що Росію можуть відключити від SWIFT

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna, передає Європейська правда.

"Це можливо як один з наступних кроків. Пам'ятайте, однак, що такі заходи є двосічною зброєю, яка обрушиться не тільки на Росію", - зауважив він.

"Я не прихильник таких сценаріїв. Але ми повинні бути готові залежно від того, що відбуватиметься в Україні", - додав Схетина.

За його словами, він неодноразово обговорював питання нових санкцій з Високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федерікою Могеріні.

"Якщо не спрацює позитивний сценарій на сході (України - ред.), ми повинні бути готові до наступного типу санкцій. Ми повинні мати плани для різних варіантів за масштабами і наслідками", - наголосив глава МЗС Польщі.

Читайте такожЦентробанк Росії готується до можливого відключення SWIFTЯк підкреслив він, після обстрілу Маріуполя, глави МЗС країн ЄС прийшли до висновку, що жодні нові санкції проти РФ "не є неможливими".

За словами Схетини, посиленню санкцій проти РФ не стане на заваді більш поміркована позиція нового уряду Греції.

"У разі ескалації з боку Росії, будуть загострюватися санкції. Я вірю, що це можливо. Повідомлення повинно бути ясним: більше насильства - більше санкцій", - відзначив він.