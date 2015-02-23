Гривня на міжбанку встановилася на рівні 29,70 за долар

У понеділок, 23 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на відкритті торгів встановилися на рівні 28,80/29,70 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро відкрилися на рівні 32,53/33,54 грн/євро, до російського рубля – 0,4630/0,4780 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 11:00 становив 27,6212 грн/дол., на цю годину було укладено 2 угоди, обсяг торгів становив 2 млн дол.