Президент ЄІБ підтвердив, що банк цього року виділить Україні 1 млрд евро

Цього року Європейський Інвестиційний банк готовий виділити Україні додаткової позики на суму більш як 1 млрд євро.

Про це у понеділок в Брюсселі на прес-конференції повідомив президент ЄІБ Вернер Хоєр, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми виділили у першому році приблизно 1 млрд і маємо намір продовжити так робити наступні два роки. Банк готовий виділити Україні цього року додаткової позики на суму більш ніж 1 млрд євро", - сказав він.

Хоєр нагадав, що рівно рік тому, після подій на Майдані "було ухвалено рішення припини всі справи з Україною".

"Ми сказали тоді, що ми не можемо продовжувати справи, як звичайно, але через декілька днів ситуація в Україні змінилася, і Рада ЄС із закордонних справ попросила нас поновити та посилити співпрацю. У той час ми погодилися з Радою подвоїти наші пропозиції та заплановані інвестиції в Україну з 1.5 млрд. до 3 млрд у наступні три роки", - поінформував президент ЄІБ.

Відповідно до статистики ЄІБ, за минулий рік банк виділив Україні 940 млн євро.