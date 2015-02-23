Нацбанк перевірятиме передоплати купівлі валюти імпортерами понад $50 тисяч

Національний банк України, в рамках здійснення контролю за імпортними операціями та недопущення фіктивних імпортних операцій, вводить обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. доларів, що передбачають передоплату, сказала журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«У нас вводяться обмеження: будь-яка передоплата, яка перевищує 50 тис. дол., причому контракт не тільки на покупку валюти - будь-яка передоплата, навіть за рахунок наявних грошей клієнта, перевірятиметься Національним банком на предмет її законності та предмет правильності виконання таких операцій. Ніякого обмеження критичного імпорту ми не вживаємо. Ми тільки дивимося: під що й куди іде передплата. Тобто, всі контракти від 50 тис. дол. нами перевірятимуться», - сказав Гонтарєва.

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