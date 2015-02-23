НБУ вводить заборону на кредитування для купівлі валюти

Національний банк України в рамках регулювання ситуації на валютному ринку вводить заборону на операції з кредитування для купівлі валюти, повідомила журналістам голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

«Що ще ми зробили для стабілізації ситуації на ринку. Ми ввели обмеження на кредитування гривнею клієнтів під купівлю валюти. Тобто банкам зараз буде заборонено давати кредити клієнтам для купівлі валюти. Це може стосуватися як імпортних контрактів, так і для погашення боргів, - сказала Гонтарева. - Якщо компанія хоче погасити якийсь борг, вона може взяти в українського банку кредит у валюті і погасити свій кредит. Компанія не зможе зараз взяти кредит у гривні, щоб купити валюту на ринку».

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При цьому Гонтарева зазначила, що обмеження вводяться з 24 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України також в рамках здійснення контролю за імпортними операціями і недопущення фіктивних імпортних операцій вводить обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. доларів, що передбачають передоплату. Крім того, регулятор вводить обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол..

Національний банк України сьогодні, 23 лютого, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 28,3481 грн/дол., що на 49 копійок нижче історичного мінімуму на рівні 27,8585 грн/дол., встановленого в п'ятницю, 20 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, із початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 1,8 раза, або на 12,57 грн.