Офіційний курс гривні продовжив шукати дно і впав майже на 50 копійок

14:06, 23 лютого 2015
Фінанси
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оновлено

Із початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара в 1,8 разу, або на 12,57 грн.

Гривня продолжает девальвировать / profi-forex.org

Національний банк України сьогодні, 23 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,3481 грн/дол., що на 49 копійок нижче історичного мінімуму на рівні 27,8585 грн/дол., встановленого у п'ятницю, 20 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара в 1,8 разу, або на 12,57 грн.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку на 13:30 становив 28,8351 грн/дол.

При цьому, за даними дилерів, котирування на міжбанківському валютному ринку на цей час становили 29,85/31,10 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, й у результаті гривня за рік знецінилася до долара США за офіційним курсом у 2 рази.

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Наприкінці минулого року регулятор запровадив практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, після скасування яких із 5 лютого цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара більш ніж в 1,5 разу за кілька днів.

Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол., остаточне рішення Ради директорів МВФ очікується протягом чотирьох наступних тижнів.

Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ поки не відреагував. За оцінками експертів, для стабілізації курсу гривні, крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів, необхідне зниження напруженості на сході України.

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