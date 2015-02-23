Гонтарева назвала "інсинуаціями" чутки про переведення валютних депозитів у гривню

Чутки про переведення валютних депозитів у гривню не відповідають дійсності і є «інсинуаціями», сказала журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Такі месседжі (про переведення валютних вкладів - УНІАН) дуже дестабілізують ситуацію як на валютному ринку, так і на грошово-кредитному ринку. Ще раз хочу повторити: це ніякого відношення до реальності не має», - підкреслила Гонтарева.

Нагадаємо, сьогодні Гонтарева повідомила, що Національний банк України з 24 лютого в рамках здійснення контролю за імпортними операціями і недопущення фіктивних імпортних операцій вводить обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. доларів, що передбачають передоплату. Крім того, регулятор вводить обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також вводиться заборона на операції з кредитування для купівлі валюти.

Національний банк України сьогодні, 23 лютого, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 28,3481 грн/дол., що на 49 копійок нижче історичного мінімуму на рівні 27,8585 грн/дол., встановленого в п'ятницю, 20 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, із початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 1,8 раза, або на 12,57 грн.