Українські банки за день отримали ще понад 2 млрд гривень рефінансування

Національний банк України 20 лютого надав банкам рефінансування на 2,317 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 6,178 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування 11 банкам на 2,317 млрд грн під 23% річних на 1 день.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на 5,348 млрд грн 14 банкам на один день під 14% річних, на 810 млн грн 6 банкам на 7 днів під 17% річних, на 20 млн грн 1 банку на 14 днів під 17% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 9,500 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 22,4%, зокрема за кредитами овернайт - 20,3% річних.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 19 лютого надав банкам рефінансування на 1,988 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 5,943 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 7,915 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 21,9%, зокрема за кредитами овернайт - 20,3% річних.