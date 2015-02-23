Українським імпортерам заборонили переводити валюту на рахунки сумнівних зарубіжних банків

Національний банк України у рамках здійснення контролю за імпортними операціями вводить обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., повідомила журналістам голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

«За контрактами від 500 тис. дол. будь-яка передоплата, яка буде зроблена, буде зроблена на підставі відкриття імпортного акредитиву. І він має бути підтверджений зарубіжним банком інвестиційного класу. Будь-яка оплата здійснюватиметься лише у разі відкриття цього акредитиву», - сказала Гонтарева.

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Вона зазначила, що акредитив для контрактів від 50 тис. дол. до 500 тис. дол. відкриватиметься за бажанням клієнта.

«Все, що стосується контрактів від 50 до 500 тис. – це право банку і право клієнта відкривати імпортний акредитив, підтверджений першокласним банком, але якщо сума більша за 500 тис. – це не бажання клієнта, а зараз вже обов'язок», - сказала Гонтарева, додавши, що банки у такому разі є агентами валютного контролю, а Нацбанк посилює моніторинг над агентами валютного контролю.