Гонтарева готує "швидкі й рішучі" заходи зі стабілізації гривні

Національний банк України має у своєму розпорядженні додатковий інструментарій для стабілізації ситуації на валютному ринку на той випадок, якщо вжиті сьогодні регулятором обмеження не дадуть очікуваного результату.

Про це в ході брифінгу повідомила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«В арсеналі Національного банку є ще інструментарій. Сподіваємося, що нам вдасться стабілізувати ситуацію, використовуючи цей інструментарій (вжиті НБУ обмеження з посилення контролю за здійсненням імпортерами валютних операцій за зовнішньоекономічними контрактами з використанням авансових платежів), тому що ми не допустимо, щоб ситуація у нас виходила з-під контролю», - сказала Гонтарева.

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При цьому вона зазначила, що регулятор не анонсуватиме наперед, які заходи може бути вжито.

«У нас дуже креативний народ, тому ми повинні це тримати у таємниці. Заходи мають бути швидкі і рішучі. Дестабілізація нам не потрібна, вона руйнує як економіку, так і банківську систему в цілому», - сказала Гонтарева.