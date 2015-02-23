В Україні вже затвердили майже всі місцеві бюджети

Станом на 23 лютого в країні затверджено 11436 місцевих бюджетів різних рівнів, що становить 99,5% їх загальної кількості, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Процес затвердження місцевих бюджетів на 2015 рік перебуває на завершальній стадії», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, не затвердженими залишаються 52 місцевих бюджети, зокрема, в Луганській області 28 бюджетів, Херсонській області -7, у Кіровоградській - 6, в Івано-Франківській і Донецькій - по 4 бюджети, в Запорізькій, Львівській і Сумській областях - по одному бюджету.

«Причинами такого стану є відсутність кворуму на засіданнях місцевих рад і конфлікт інтересів між місцевими депутатами», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», що передбачає бюджетну децентралізацію (№1557). Закон необхідний для ухвалення державного бюджету на 2015 рік. У 2015 році уряд робить перші кроки на шляху до децентралізації влади. Зміни до Бюджетного кодексу закладають нову систему міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.