Вкладникам «Дельта Банку» можуть виплатити 15 млрд гривень

У разі введення тимчасової адміністрації в «Дельта Банк», що входить до групи найбільших фінустанов, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб доведеться відшкодувати вкладникам 15 млрд грн.

Про це повідомив журналістам заступник директора-розпорядника фонду Андрій Оленчик у ході прес-конференції.

При цьому, за його словами, сума всіх депозитів у банку оцінюється в 23 млрд грн.

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«23 млрд грн – сума всіх депозитів у «Дельта Банку», але не всі вони підпадають під відшкодування. Під відшкодування підпадає 15 млрд грн», - сказав Оленчик.

Оленчик нагадав, що вісім банків, у тому числі і «Дельта Банк», були визнані системно важливими для банківської системи.

«Вісім банків визнані НБУ системно важливими, яким чином працювати з цими банками, якщо в них виникають проблеми - це питання, але це питання для всієї світової практики, де існує поняття «too big to fail» («надто великі, щоб збанкрутувати» - УНІАН)», - сказав він.

За словами Оленчика, якщо один з цих банків починає зазнавати труднощів, необхідно зробити все, щоб банк не був визнаний неплатоспроможним.

«Логічно очікувати, що якщо один з цих банків входить у зону турбулентності, то має бути зроблено все для того, щоб не допустити визнання його неплатоспроможним і просто передачі фонду. Це логічно на рівні закону, логічно, щоб існував особливий порядок роботи саме з цими банками», - сказав Оленчик.

Як повідомляв УНІАН, «Дельта Банк» планував залучити субкредит у розмірі близько 50 млн доларів від пулу іноземних інвесторів. Крім того, в рамках узгодженої з Національним банком програми докапіталізації банку за підсумками проведених стрес-тестів діючий склад акціонерів мав намір збільшити капітал банку на 1,2 млрд грн.

Завершення угод із залучення субборгу і збільшення капіталу очікувалося до 29 січня, однак на початку лютого банк повідомив, що поки що не отримав додаткових вливань у капітал від акціонерів.

Акціонери «Дельта Банку» мають намір 17 березня провести позачергові збори, на яких буде розглянуто звіт про результати приватного розміщення акцій та внесення змін до статуту банку у зв'язку зі збільшенням його статутного капіталу на 1,167 млрд грн.

За інформацією клієнтів банку, у фінустанови останніми місяцями виникають проблеми зі своєчасним здійсненням платежів і поверненням депозитів.