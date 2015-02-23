Гривня на міжбанку наближається вже до 32 за долар

У понеділок, 23 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 30,50/31,70 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співбесідника агентства, попит перевищував пропозицію, деякі операції йдуть за курсом 32,00 грн/дол., але вони були одиничні.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 34,54/35,89 грн/євро, до російського рубля – 0,4740/0,4960 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 29,5586 грн/дол., на цю годину було укладено 173 угоди, обсяг торгів становив 221,09 млн дол.