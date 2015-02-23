Фонд гарантування не вважає за потрібне підвищувати виплати вкладникам

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не бачить необхідності у підвищенні рівня гарантованої суми виплат вкладникам неплатоспроможних банків із 200 тис. грн, які гарантуються Фондом на сьогодні.

Про це повідомив журналістам заступник директора-розпорядника Фонду Андрій Оленчик на прес-конференції.

«На нашу думку, в даний момент такої необхідності немає. Чому так? Відповідь проста. Завдання Фонду гарантування, як і будь-якого страховика депозитів в інших країнах, полягає в тому, щоб забезпечити і дати гарантії для найменше соціально захищених верств населення. А це, як правило, люди з невеликими вкладами», - сказав він.

За його словами, кількість вкладників з сумою вкладів, що перевищують 10 грн, становлять 22,8 млн осіб. При цьому 98,8% вкладників підпадають під існуючу суму відшкодування.

«Свою соціальну роль фонд виконує повністю. Інші вкладники також мають значення, ці вклади також заслуговують на захист, але, виходячи з логіки, яка прийнята у світі, це не робиться за рахунок прямих гарантій з боку держави», - сказав Оленчик.

Він відзначив, що згідно з існуючою світовою практикою вкладники, сума вкладів яких перевищує 200 тис. грн, заявляють свої кредиторські вимоги на стадії ліквідації банку, і ці кредиторські вимоги акцептуються.

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«І далі вони стають кредиторами 4-ї черги, і далі все залежить від того, який стан справ у банку з ліквідаційною масою і скільки живих активів було у банку», - сказав заступник директора-розпорядника Фонду.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Національний банк визнав неплатоспроможним 33 банки, а з початку 2015 року список неплатоспроможних банків поповнився ще 6 фінустановами. Виведення банків з ринку і виплати їх вкладникам здійснює Фонд гарантування вкладів фізосіб.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду на 1 лютого становив 16,826 млрд грн. У 2015 році Фонд одержав кредит в НБУ на 9,950 млрд грн, у 2014 році - 20,315 млрд грн, зокрема 11,118 млрд грн у Міністерства фінансів України і 10,118 млрд грн у НБУ.

Закон про держбюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду у 2015 році здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики на 20 млрд грн для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб.