Населення перестало негативно впливати на валютний ринок - НБУ

Населення перестало негативно впливати на валютний ринок, і в лютому чистий продаж валюти населенням перевищив купівлю, повідомила журналістам у ході брифінгу голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

За її словами, регулятор проаналізував ситуацію на валютному ринку з метою визначення «перекосів», що виникають.

«Якщо ми подивимося на ринок фізичних осіб, то ми бачимо дуже хорошу тенденцію. За останні два тижні перевищення продажу валюти населенням становило понад 106 млн дол., що є позитивним сигналом. Ми не бачимо, щоб тиск населення негативно впливав на валютний ринок», - сказала Гонтарева.

За її словами, проаналізувавши тиск бізнесу, регулятор визначив, що найбільший тиск на курс чинять імпортери й експортери. У зв'язку з цим правління Нацбанку ухвалило рішення про введення обмежень.

«Ці обмеження стосуються посилення контролю над імпортними операціями, і вони ніяк не зачіпають фізичних осіб», - сказала Гонтарева.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 24 лютого в рамках здійснення контролю за імпортними операціями і недопущення фіктивних імпортних операцій вводить обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. доларів, що передбачають передоплату. Крім того, регулятор вводить обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з передоплатою на суму понад 500 тис. дол., а також вводиться заборона на операції з кредитування для купівлі валюти.

Національний банк України сьогодні, 23 лютого, з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 28,3481 грн/дол., що на 49 копійок нижче історичного мінімуму на рівні 27,8585 грн/дол., встановленого в п'ятницю, 20 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Таким чином, із початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 1,8 раза, або на 12,57 грн.