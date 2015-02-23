Європарламент вирішуватиме питання виділення Україні 1,8 млрд євро у другій половині березня

Європейський парламент винесе на голосування питання надання Європейським Союзом макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,8 млрд євро у другій половині березня.

Про це йшлося у понеділок в Брюсселі в рамках першого обговорення проекту резолюції, доповідачем якої є депутат Габріеліус Ландсбергіс (Литва, група європейських народників), передає власний кореспондент УНІАН.

У ході обговорення зазначалося, що до 25 лютого депутати мають подати свої поправки до проекту документа „Пропозиції Європейського парламенту та Ради ЄС щодо надання макрофінансової допомоги Україні” з подальшим обговоренням та голосуванням проекту резолюції в рамках комітету з питань міжнародної торгівлі 18-19 березня.

Під час обговорення абсолютно всі політичні групи беззаперечно висловилися на підтримку цього документа. Єдине критичне запитання, яке підняв представник конфедерації групи європейських об’єднаних лівих Гельмут Шульц, було питання контролю за виділеними фінансами, щоб вони не опинилися „у приватних кишенях”.

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Але цей коментар доповідач Ландсбергіс різко розкритикував, сказавши: „Щодо питання більшого контролю і чи вони (фінанси) йдуть до приватних кишень. Зараз ми говоримо про виживання країни, ми бачимо, що відбувається – зараз не кращий час розпочинати таку дискусію. Я підтримаю таку дискусію тоді, коли ситуація буде стабільною, і коли ми будемо говорити, як її покращити, зараз ми говоримо про те, як стабілізувати ситуацію, тому що все летить у пекло”.

Разом з тим, доповідач подякував за підтримку проекту документа. „Зараз дуже важливим сигналом для України є єдність нашої позиції. Це - головний сигнал, який ми надсилаємо -– всі групи погодилися, що це (макрофінансова допомога) важливо”, - наголосив Ландсбергіс.

У проекті документа пропонується схвалити виділення Україні допомоги в розмірі 1,8 млрд. євро. „ЄС виділить Україні макрофінансову допомогу у розмірі 1,8 млрд. євро з метою підтримки стабілізації української економіки та стійкого порядку денного реформ. Допомога допоможе покрити баланс платежів, які визначені у програмі МВФ”, - зазначається в проекті документа.

Разом з тим, також указані і умови, за яких Україна отримає ці фінанси. „Умовою для видачі допомоги має бути те, що Україна поважає ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права та гарантію поваги прав людини. ЄК та Зовнішня дипломатична служба будуть спостерігати за виконанням цих умов”, - наголошується в проекті документа.