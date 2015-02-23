Суд скасував рішення НБУ про визнання неплатоспроможним банку екс-міністра Клименка

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення Національного банку про визнання «Грін Банку» неплатоспроможним, а також визнав протиправним введення в нього тимчасової адміністрації.

Про це йдеться в постанові суду від 9 лютого, розміщеній у реєстрі судових рішень.

«Постанова набирає законної сили після закінчення строку для її апеляційного оскарження. Постанова може бути оскаржена в суді апеляційної інстанції протягом десяти днів за правилами, встановленими статтями Кодексу адміністративного судочинства України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 вересня 2014 року ввів тимчасову адміністрацію в "Грін Банк".

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За інформацією НБУ, банк проводив ризикову діяльність, яка загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів.

У липні Генеральна прокуратура України назвала банк підконтрольним колишньому міністру доходів і зборів України Олександру Клименку і перевіряла його причетність до фінансування тероризму і сепаратизму на Сході.

Довідка УНІАН. «Грін Банк» (раніше «Банк «Олімпійська Україна») заснований у 1992 році і входить до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За інформацією на сайті НБУ, основним власником банку є українська компанія «Туаз», якій належить 24,3903% акцій банку.