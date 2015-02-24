Україні передрікають 40-відсоткову інфляцію

У НБУ планують стримати безконтрольний вихід валюти за межі країни. Уже завтра фінустановам заборонять видавати гривневі кредити на купівлю валюти. Валютні операції імпортери здійснюватимуть під контролем Нацбанку, передає ТСН.

"Якщо 40 мільярдів допомоги, котру ми очікуємо вже 3 березня, нам не дають можливість стабілізувати ситуацію, то будемо стабілізовувати адміністративними методами", - заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.

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Економічних експертів нині турбує відсутність продавців валюти, її лише купують. Це й сприяє безконтрольному зростанню курсу.

"Цей курс сьогодні і Нацбанк, і Кабмін мають розуміти – курс грабіжницький. Він руйнує економіку. Страждають імпортери. Завтра буде божевільна інфляція, тому що бензин дорожчає миттєво. У відповідь на валютний курс інфляція буде відсотків 40, а може, й вище", - вважає фінансовий експерт Ерік Найман.