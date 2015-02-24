Нацбанк по-новому розраховуватиме середньозважений курс гривні

Національний банк України з 23 лютого розраховуватиме середньозважений курс продажу доларів США на міжбанківському валютному ринку, використовуючи угоди за датою укладення, а не за датою валютування (тобто, угоди на умовах ТОД, ТОМ і СПОТ), повідомляється на сайті регулятора.

Нацбанк нагадує, що в розрахунок середньозваженого курсу беруться операції, укладені між банками, а також внутрішні операції, які банки здійснюють зі своїми клієнтами. Розрахунок проводиться без урахування форвардних операцій та операцій на умовах СВОП.

Інформація про середньозважений курс розміщується за даними Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України з 9:30 й оновлюється кожні 30 хвилин до закриття торгової сесії.

Офіційний курс гривні до долара США розраховується як середньозважений курс продавців і покупців станом на 13.00.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк 23 лютого відновив історичний мінімум офіційного курсу гривні до долара на рівні 28,3481 грн/дол. З початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 1,8 разу, або на 12,57 грн.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 23 лютого, станом на 13:30 становив 28,8351 грн/дол., котирування дилерів на міжбанківському валютному ринку на цю годину становило 29,85/31,10 грн/дол.

НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, і в результаті гривня за рік знецінилась до долара США за офіційним курсом удвічі.

Наприкінці минулого року регулятор ввів практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, після відміни яких з 5 лютого цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара більш ніж в 1,5 разу за декілька днів.

Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол., остаточне рішення Ради директорів МВФ очікується впродовж чотирьох наступних тижнів.

Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ поки що не відреагував. За оцінками експертів, для стабілізації курсу гривні, крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів, необхідне зниження напруженості на сході України.