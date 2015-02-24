Британія надасть Україні додаткові 15 млн фунтів допомоги

Про це у Twitter повідомив посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт.

"Британія надасть додаткові 15 млн фунтів на підтримку Плану гуманітарного реагування ООН в Україні на 2015", - поінформував Сміт.

Читайте такожЄвропарламент вирішуватиме питання виділення Україні 1,8 млрд євро у другій половині березняРазом з тим, як повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, до гуманітарної допомоги відноситься забезпечення продуктами харчування, ковдрами, основними медикаментами та створення тимчасового житла для постраждалих внаслідок конфлікту на сході України.