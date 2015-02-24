Британія надасть Україні додаткові 15 млн фунтів допомоги
Велика Британія надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу на 15 млн фунтів.
Про це у Twitter повідомив посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт.
"Британія надасть додаткові 15 млн фунтів на підтримку Плану гуманітарного реагування ООН в Україні на 2015", - поінформував Сміт.
Читайте такожЄвропарламент вирішуватиме питання виділення Україні 1,8 млрд євро у другій половині березняРазом з тим, як повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, до гуманітарної допомоги відноситься забезпечення продуктами харчування, ковдрами, основними медикаментами та створення тимчасового житла для постраждалих внаслідок конфлікту на сході України.
Британія надасть додаткові £15 млн. на підтримку Плану гуманітарного реагування #ООН#Україна на 2015 @UN_Ukrainepic.twitter.com/RPOuyl1KiP
— Simon Smith (@SimonSmithFCO) February 24, 2015