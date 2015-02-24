Гривня на міжбанку впала уже до 31,80 за долар

У вівторок, 24 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на відкритті торгів встановилося на рівні 30,60/31,80 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро відкрилося на рівні 34,53/35,89 грн/євро, до російського рубля – 0,4820/0,5010 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 11:00 становив 28,1241 грн/дол., на вказаний час було укладено дві угоди, обсяг торгів становив 3,40 млн дол.