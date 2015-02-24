Яценюк відсторонив керівництво Фіскальної служби й наказав провести розслідування

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести глибоке розслідування щодо діяльності керівництва Державної фіскальної служби з тим, аби за його результатами ухвалити необхідні кадрові рішення по всій вертикалі управління відомством. Про це голова уряду заявив під час селекторної наради в ДФС.

При цьому голова уряду звернувся до бізнесу з проханням повідомити про факти зловживань з боку співробітників ДФС.

«Якщо прочитати інтерв'ю людей, які знаходяться в бізнесі, то я можу сказати: перші півроку фіскальна служба працювала так, як чекали українці після Майдану, а другі півроку - «як завжди», - сказав Яценюк. - Миритися з тим, що я прочитав у публічній інформації у ЗМІ про зловживання в Дежфіскальній службі - в митниці, в податковій міліції - я не буду. І саме тому починаємо з «батога». Я приймаю рішення про початок службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної служби. Це стосується керівника ДФС, заступника - начальника податкової міліції заступника начальника митниці».

Яценюк наголосив, що на час проведення розслідування уряд усуває керівництво ДФС від служби.

«Під час проведення службового розслідування, я звертаюся до підприємців, допоможіть мені - і я допоможу вам. Мені потрібні конкретні факти. Уряд протягом двох тижнів у щоденному режимі працюватиме з українським бізнесом, щоб встановити конкретні факти зловживань у ДФС, митниці та податковій міліції», - сказав Яценюк, додавши, що йдеться про хабарі, покриття імпорту й інші порушення.

При цьому Яценюк звернувся до місцевих керівників податкових органів, зазначивши, що вони несуть таку ж відповідальність, як і центральне керівництво ДФС. Він звернув особливу увагу на «організовані злочинні угруповання за участю представників служби безпеки, митників, прокурорів, міліціонерів, які займаються відмиванням грошей, кришуванням митниці та створенням схем, що призводять до розграбування країни, яка перебуває в стані війни». «Кому війна, кому мати рідна. Вечорами ви ще трохи шиєте, - сказав Яценюк - Я не вірю жодному папірцеві, який прийшов (від правоохоронних органів - УНІАН). Я вірю в те, що люди, побоюючись, все-таки кажуть, що система залишилася такою ж», - підкреслив Яценюк.

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Водночас, він зазначив, що керівництво ДФС може довести ефективність своєї роботи. «Я даю можливість керівництву ДФС у процесі службового розслідування довести свою ефективність, якщо вона є. Якщо ефективність не буде доведена, то уряд України прийме всі кадрові рішення по всій вертикалі державної фіскальної служби», - наголосив голова уряду.

У свою чергу, голова ДФС Ігор Білоус заявив, що рішення уряду про проведення службового розслідування стосовно керівництва Державної фіскальної служби стало несподіванкою, проте воно дасть змогу виявити "плюси і мінуси" в роботі відомства і виправити помилки, повідомив журналістів.

"Є плюси і мінуси. Давайте шукати проблеми, які є. Кожен, хто прийшов на роботу, повинен відповідати за свою роботу. Я готовий відповісти за роботу, яку я робив. Якщо будуть факти, з ним будемо розбиратися, - сказав Білоус. - Досить несподіване рішення. Але рішення уряду – це рішення уряду. Давайте дивитися».