Нацбанк сьогодні вирішив зміцнити офіційний курс гривні на 6 копійок

Національний банк України сьогодні, 24 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,2912 грн/дол., що на 6 копійок вище за історичний мінімум на рівні 28,3481 грн/дол., встановлений вчора, 23 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з оновленим офіційним курсом, з початку цього року гривня подешевшала щодо долара в 1,8 разу, або на 12,52 грн.

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Зміцнення офіційного курсу проведене НБУ врозріз з рухом курсів на ринку. Зокрема, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку за даними НБУ на 13:30 знизився до 29,8943 грн/дол., котирування на міжбанківському валютному ринку за даними дилерів банків на цю годину досягають 31,90/33,40 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку в лютому минулого року, і в результаті гривня за рік знецінилася до долара США за офіційним курсом у 2 рази. Наприкінці минулого року регулятор запровадив практику щоденних індикативних аукціонів для пошуку рівноважного курсу, після скасування яких з 5 лютого цього року гривня за офіційним курсом продовжила девальвувати і подешевшала до долара більш ніж у 1,5 раза за декілька днів.

Кабінет міністрів 12 лютого затвердив меморандум про співробітництво з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми строком на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол., остаточне рішення Ради директорів МВФ очікується протягом чотирьох наступних тижнів. Валютний ринок на позитивні новини про нову програму з МВФ поки що не відреагував. За оцінками експертів, для стабілізації курсу гривні, крім відновлення фінансування МВФ та інших донорів, необхідне зниження напруженості на сході України.

З 24 лютого НБУ запровадив ще ряд обмежень на валютному ринку, включаючи обов'язкову перевірку імпортних контрактів на суму понад 50 тис. дол., які передбачають попередню оплату, обов'язкове оформлення акредитиву для виконання імпортного контракту з попередньою оплатою на суму більш як 500 тис. дол., а також заборону на операції з кредитування для купівлі валюти. Голова НБУ Валерія Гонтарева анонсувала нові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку, якщо прийняті регулятором обмеження не дадуть очікуваного результату.

За інформацією учасників ринку, ефект останніх нововведень регулятора поки що не справив впливу на валютний ринок, оскільки реакція ринку традиційно запізнюється в часі.