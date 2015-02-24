ООН представила план гуманітарної допомоги Україні на $316 млн

Представив план такої допомоги потенційним фінансовим донорам гуманітарний координатор ООН в Україні Ніл Уокер.

«В Україні перебуває п'ять мільйонів людей, яким необхідна гуманітарна допомога. Ми не можемо надати всім цим людям допомогу з огляду на різні обставини. Але у нас є план, який спрямований на допомогу 3,2 млн осіб, які є найбільш вразливими: жінки, діти, люди похилого віку, інваліди. Ми шукаємо всередині країни і за її межами фахівців з гуманітарних питань, які зможуть доставити цю допомогу», - сказав Уокер.

Також представник ООН зазначив, що в ході першої презентації плану фінансовим донорам вдалося отримати гарантії надання 50 млн дол.

«Сьогодні тільки перший день презентації програми. Ми чули від Великобританії, Євросоюзу, Данії запевнення в наданні близько 15% від загальної суми. Ми оптимістичні в тому, що упродовж кількох тижнів міжнародне співтовариство продовжить відповідати на наш запит, і ми зможемо отримати заявлену суму», - сказав Уокер.

Присутній на презентації віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко зазначив, що уряд у взаємодії з гуманітарними організаціями планує створити координаційну раду з питань гуманітарної допомоги.

Читайте такожБританія надасть Україні додаткові 15 млн фунтів допомоги«Координація дій уряду разом з гуманітарними організаціями побудована на створенні координаційної ради - як технічної, так і загальної, де присутні представники посольств, гуманітарних місій, а також українських благодійних організацій», - сказав Зубко.

Також віце-прем'єр зазначив, що представлена програма гуманітарної допомоги під егідою ООН включатиме доставку медикаментів, продуктів харчування, фінансування програм допомоги переселенцям, доступ до освіти і працевлаштування.

Як повідомляв УНІАН, у результаті війни, яку вже упродовж майже року Росія веде проти України, тисячі українців загинули, десятки тисяч поранено, а сотні тисяч були змушені покинути своє житло.

21 січня під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман заявив, що згідно з даними, отриманими від української влади, кількість внутрішніх переселенців в Україні збільшилася до 850 тис. осіб, ще понад 600 тис. переселилися в сусідні країни.

Водночас країни - члени ЄС і Європейська комісія надали Україні гуманітарної допомоги та допомоги для відновлення на суму понад 76 млн євро. Завдяки цій допомозі зводяться житла для переміщених осіб, здійснюється медичний догляд за пораненими і хворими, поліпшуються санітарні умови, а також надається їжа, вода й інша невідкладна допомога.

Крім того, США готові надавати всеохопну допомогу Україні, в тому числі гуманітарного характеру, і мають намір виділити 16 млн дол. жителям територій, які постраждали від бойових дій.