Мінімальна зарплата в Україні через падіння гривні вже нижча, ніж у Замбії й Гані - ЗМІ

Після чергового падіння гривні мінімальна зарплата в Україні установила антирекорд. 1 218 гривень - це тепер менше 43 доларів, пише "Сегодня".

Навіть у бідних Бангладеш, Гані та Замбії отримують на 4 долари більше. Значно багатші жителі Лесото, Гамбії і Чаду. Там "мінімалка" досягає 51 долара.

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Для порівняння, найвища мінімальна зарплата у світі - в Австралії. Там робітник отримує не менше 2 700 доларів.

Як повідомляв УНІАН, розмір мінімальних зарплати і пенсії зросте з 1 грудня 2015 року в середньому на 13%, заявив у ефірі одного з телеканалів міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«Треба розуміти, що соціальна політики і пенсійна політика – це похідна. Похідна від стану економіки, від заробітних плат. Я не хотів би говорити про те, що ось колись стабілізується економіка, тоді… (ми зможемо підвищити пенсії - УНІАН). Ситуація в економіці дійсно непроста, практично три роки у нас падіння економіки, при цьому пенсійні виплати виплачуються в повному обсягу, - сказав Розенко. - І ми не зупиняємося, ми не говоримо, ось, економіка не працює – ми нічого зробити не можемо. Ні, ми проводимо реформи. Ми чітко сказали, що наслідком реформ має стати збільшення пенсії, заробітних плат. Ми запланували, і в бюджеті це зафіксовано, що з 1 грудня 2015 року передбачається збільшення прожиткового мінімуму, мінімальних пенсій, мінімальних зарплат в Україні на 13%».