Капінвестиції в Україні за рік знизилися на 24%

Обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в 2014 році становив 204,062 млрд грн, що на 24,1% нижче за показник попереднього року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, при цьому дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені.

Як повідомляється, на кінець року найбільший обсяг освоєних капінвестицій припадає на Київ – 29,7%, або 60,687 млрд грн, Дніпропетровську область – 9,5%, або 19,396 млрд грн, Київську область – 9%, або 18,246 млрд грн, Донецьку область – 6,3%, або 12,876 млрд грн, Львівську область – 4,3%, або 8,880 млрд грн.

Зростання капінвестицій у 2014 році порівняно з попереднім роком зафіксовано лише в Івано-Франківській області – на 26,9%, до 6,693 млрд грн, Хмельницькій області - на 2,6%, до 3,811 млрд грн.

У решті областей зафіксовано зниження освоєних капінвестицій, зокрема найбільше падіння в Луганській області - на 60,8% до 5,116 млрд грн, Донецькій області – на 56% до 12,876 млрд грн, Чернівецькій області – на 36,1% до 1,550 млрд грн, Одеській області – на 32,7% до 8,451 млрд грн, Миколаївській області – на 32,6% до 3,583 млрд грн.

Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільшу суму було направлено у вигляді інвестицій у матеріальні активи – 196,916 млрд грн.

Основним джерелом капітальних інвестицій традиційно є власні кошти підприємств і організацій – 145,884 млрд грн, або 71,5% загального обсягу.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком знизився на 11,1% до 247,892 млрд грн.

За підсумками 2012 року обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні становив 263,73 млрд грн, що на 8,3% більше за показник 2011 року.