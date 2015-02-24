Банк Росії обвалив курс нацвалюти майже на 2 рублі

Центральний банк Росії майже на два рублі підвищив офіційний курс долара, курс євро регулятор підвищив майже на півтора рубля, повідомляється на сайті Центробанку у вівторок, 24 лютого, передає «Дощ».

На 25 лютого регулятор встановив курс долара на позначці в 63,51 рубля, євро ж офіційно буде коштувати 71,94 рубля.

Станом на 13:09 за московським часом на торгах на Московській біржі долар торгувався на позначці в 63,19 рубля, за євро пропонували 71,43 рубля.

Вранці 24 лютого світові ціни на нафту продовжили падіння після нещодавнього коригування.

21 лютого міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Росії з рівня Baa3 до Ba1 з негативним прогнозом.

Ba1 - перша щабель спекулятивної категорії, яку ще називають «сміттєвою». Ця категорія входить в неінвестиційний рівень. Це означає, що інвесторам не рекомендується вкладати кошти в російську економіку.