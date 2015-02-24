Гривня продовжує падати: 33,50 за долар і майже 38 за євро

У вівторок, 24 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 32,00/33,50 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, попит перевищував пропозицію, деякі угоди йшли за курсом 34,00 грн/дол., але вони були поодинокі.

Котирування гривні щодо євро знаходяться на рівні 36,24/37,94 грн/євро, щодо російського рубля – 0,5070/0,5320 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 17:00 становив 31,6345 грн/дол., на цю годину було укладено 202 угоди, обсяг торгів становить 167,41 млн дол.