Уряд вводить 5-10% додатковий збір на імпорт

Кабінет міністрів України завершив консультації з міжнародними фінансовими організаціями про тимчасові заходи зі стабілізації платіжного балансу, які передбачають введення додаткових мит на некритичний імпорт у розмірі 5–10%.

Відповідна постанова Кабміну розміщена на сайті уряду.

«З метою забезпечення реалізації Закону України «Про заходи зі стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» і Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного балансу» вважати консультації з міжнародними фінансовими організаціями із введення тимчасових заходів зі стабілізації платіжного балансу України завершеними», - йдеться в документі.

Постанова набуває чинності з моменту публікації.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 28 грудня 2014 року ухвалила закон про заходи зі стабілізації платіжного балансу (№1562), який передбачає тимчасове, терміном на 12 місяців, введення додаткових імпортних мит на 100 товарних груп (за ставкою 5-10%), що дасть змогу збільшити доходи бюджету на 17,6 млрд грн. Під час обговорення цього законопроекту, внесеного урядом, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відзначив, що імпортний збір вводитиметься тільки після відповідних консультацій з представниками Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду.

За словами міністра фінансів України Наталії Яресько, Кабінет міністрів України має намір найближчим часом ввести в дію ухвалене наприкінці грудня рішення про підвищення мит на імпорт на 5-10%, за винятком товарів так званого критичного імпорту, перелік яких буде визначено в найкоротші терміни.