Єврогрупа схвалила план реформ уряду Греції

Греція у вівторок отримала продовження кредитної угоди на чотири місяці, коли її партнери по єврозоні схвалили план реформ, в якому влада країни обіцяє економити бюджетні кошти, повідомляє Рейтер.

Міністри фінансів прийняли це рішення в рамках годинної телефонної конференції, очолюваної головою Єврогрупи Єруном Дейсселблумом, після того, як новий уряд Афін надіслав йому докладний список реформ, які він збирається здійснити до липня.

"Після рішення, прийнятого Єврогрупою на телефонній конференції, можна починати процедури продовження грецької програми", - написав у твіттері Валдіс Домбровскіс, віце-президент Єврокомісії з питань євро.

Міністри розглянули шестисторінковий документ, підписаний міністром фінансів Греції Янісом Варуфакісом, який суперечить передвиборчим обіцянкам нового уряду, таким як призупинення приватизації, збільшення соціальних витрат і підвищення мінімальної оплати праці. У документі уряд обіцяє погоджувати з європейськими партнерами ключові реформи і проводити їх безболісно для бюджету.

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І Єврокомісія, і Міжнародний валютний фонд визнали грецький лист "досить повним, щоб бути вагомим відправним пунктом для прийняття успішного рішення в результаті розгляду".

У заяві Єврогрупа закликала Грецію розвивати і розширювати список реформ, грунтуючись на поточній ситуації" - це евфемізм для програми міжнародної допомоги, яку прем'єр-міністр Алексіс Ціпрас пообіцяв скасувати.

Вказуючи на жорсткі переговори попереду, глава МВФ Крістін Лагард сказала, що план реформ "не надто специфічний" і знадобляться набагато чіткіші гарантії щодо ключових реформ.

Фінансові ринки підскочили ще до підтвердження продовження терміну дії кредитної угоди, яка рятує країну від неминучого банківського колапсу, державного банкрутства і можливого виходу з єврозони.

Доля Греції в довгостроковій перспективі залишається незрозумілою. Дейсселблум сказав Європарламенту, що найбільш обтяженій боргами країні єврозони, ймовірно, знадобиться нова фінансова допомога.