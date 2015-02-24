Мінфін сьогодні позичив на внутрішньому ринку 19 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 18,960 млн грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) сьогодні, 24 лютого, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено в результаті розміщення гривневих облігацій терміном обороту 2 роки під 16,70% річних за однією поданою заявкою інвестора.

Також Мінфін планував розміщення гривневих облігацій терміном обороту 5 років, але інвестори не подали жодної заявки.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін на ОВДП-аукціонах у лютому залучив до держбюджету 298,265 млн дол. і 23,710 млн грн.

За даними Держказначейства на 26 січня, з початку року до держбюджету надійшло держзапозичень на суму 5,541 млрд грн, видатки з обслуговування держборгу становили 4,902 млрд грн, з погашення держборгу – 3,696 млрд грн.

Станом на 24 лютого обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 527,654 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебувають держпапери на суму 338,308 млрд грн, або 64% загального обсягу. У власності банків перебуває ОВДП на суму 129,719 млрд грн, нерезидентів – 32,514 млрд грн.

Нинішній держбюджет України на 2015 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП, очікуваний річний показник держборгу – 1,176 трлн грн, або 68% ВВП.