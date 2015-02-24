В НБУ заявили, що інфляція в Україні наближається до 30%

Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Сергій Ніколайчук заявив, що інфляція в Україні наближається до показника в 30%.

Про це він сказав інтерв’ю телеканалу "Al Jazeera", йдеться у повідомленні регулятора на сторінці в Facebook.

«Ми, як Національний банк України, робимо значні кроки щодо нарощування інституційної спроможності Нацбанку у сфері монетарної політики. І нашою стратегічною метою у цій царині є впровадження або перехід на режим інфляційного таргетування. Це режим, який дозволить нам, дозволить населенню України мати низьку і стабільну інфляцію у довгостроковій перспективі, у середньостроковій перспективі, і принесе багато переваг. Безперечно, буде дуже складно і майже неможливо перейти на такий режим цього року, тому що неможливо це зробити за теперішнього рівня інфляції, який наближається до 30%», - сказав він.

При цьому Ніколайчук зазначив, що не пов’язує монетарну політику НБУ з девальвацією обмінного курсу, яка відбулася минулого року і продовжується цього.

«Насправді поточна ситуація на валютному ринку є результатом нагромаджених дисбалансів у багатьох сферах, у різних макроекономічних сферах за попередні роки, а також політики жорсткої підтримки обмінного курсу Національним банком у попередні роки. І, звичайно, найбільшим був вплив збройного конфлікту і кризи довіри в Україні», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, уряд прогнозує інфляцію у 2015 році на рівні 26%.

З початку цього року гривня подешевшала щодо долара в 1,8 разу, або на 12,52 грн.