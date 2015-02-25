Moody's знизило рейтинги "Сбербанку", ВТБ і "Газпромбанку" до "сміттєвого" рівня

Про це повідомляє lb.ua з посиланням на агентство.

Рішення Moody's стосується банків "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк", "Внешэкономбанк", "Альфа-банк" та Агентства з іпотечного житлового кредитування (АІЖК). Довгострокові рейтинги фінансових компаній було знижено на один щабель з рівня Baa3 до Ba1 з негативним прогнозом.

За даними прес-релізу, рейтинг цих банків залежить від рейтингу країни, оскільки вони отримують підтримку від російського уряду. Подальша політика щодо цих фінансових організацій залежатиме від суверенного кредитного рейтингу Росії.

Читайте такожMoody's знизило рейтинг Росії до сміттєвого рівня

Також на становище банків впливає і погіршення економічної ситуації в країні, що призводить до зменшення кількості позик та вкладів. У майбутньому через таке становище банки можуть вимагати додаткових заходів державної підтримки.

Ba1 - перший щабель спекулятивної категорії, який ще називають "сміттєвим". Ця категорія входить у неінвестиційний рівень. Це означає, що інвесторам не рекомендується вкладати кошти в ці фінансові інститути.