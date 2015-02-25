Влада Британії допустила можливість відключення РФ від системи SWIFT

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, передає DW.DE. За його словами, Росії слід очікувати на посилення санкцій, аж до відключення її від міжнародної системи банківських переказів SWIFT.

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"Я б сподівався, що Євросоюз відреагує колективно та дуже жорстко новими санкціями, включно з так званими санкціями "третього рівня", які справді вдарять по економіці Росії", - зазначив Девід Кемерон. "Ми повинні також поглянути на інші шляхи - очевидно, дивитися на питання банкінгу SWIFT є великим рішенням, проте в ньому є логіка", - сказав британський прем'єр.

Девід Кемерон пояснив свою позицію тим, що для того, щоб користуватися перевагами сучасного світу, треба жити за його правилами. "Якщо Росія збирається полишити систему XXI століття, що грунтується на правилах, то вони повинні почати думати про те, чи залишаться частиною системи XXI століття в тому, що стосується інвестицій, банківських операцій, клірингових компаній", - наголосив Девід Кемерон.